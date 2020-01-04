В процессе ремонта телефонов, планшетов, их прошивки и разблокировки, встречаешь полезные программы, APK файлы, редкие, хитрые или сложные инструкции, но если аппарат не частый, то очень легко что то забыть или потерять со временем!! Так, в свое время, для Meizu появился apk файл с сервисами для плэймаркета, для множества модемов инструкции по разлочке и т.д Чтобы всё было на виду и этим могли пользоваться вы, мои любимые подписчики, разобьём по производителям и начнем с самых замудренных- Xiaomi и Meizu, и постепенно вместе с вами будем добавлять и редактировать